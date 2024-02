"Happy": So geht es Bushidos Tochter Laila mit der Therapie!

In der Vergangenheit mussten Anna-Maria Ferchichi (42) und Bushido (45) schon einiges mitmachen: Bei ihrer Drillingsschwangerschaft vor rund drei Jahren war es zu Komplikationen gekommen und sie mussten um das Leben von Tochter Amaya bangen. Zum Glück kamen aber alle drei Kids gesund zur Welt. Seit einiger Zeit bereitet ein weiterer Sprössling der Influencerin und dem Rapper Sorgen: Anna-Maria und Bushidos Tochter befindet sich in Therapie – so geht es Laila damit!

"Laila hatte letztes Jahr eine sehr, sehr schwierige Phase", erzählt die achtfache Mutter in dem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi". Da die Kleine hochsensibel sei und daher immer Angst habe, sich übergeben oder generell krank zu werden, bekommt sie nun professionelle Unterstützung mithilfe einer Therapie: "Da geht sie einmal wöchentlich hin und sie weiß, dass ihr Vater in Therapie ist und es allgemein etwas Gutes ist, und sie ist immer ganz happy, wenn sie dort hingeht." Mittlerweile könne auch Bushido dank einer Therapeutin besser mit dem Verhalten seiner Tochter umgehen.

Erst kürzlich feierte das Paar einen besonderen Meilenstein. "Heute vor 13 Jahren sind wir zum ersten Mal nebeneinander aufgewacht und waren ab diesem Moment ein Paar. Ich liebe dich. Alles Gute zu unserem 13. Jahrestag", widmete Anna-Maria ihrem Ehemann emotionale Zeilen via Instagram.

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern Laila und Djibrail

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushidos Tochter Laila

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de