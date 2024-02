Bushido und Anna-Maria Ferchichi feiern ihren 13. Jahrestag

Sie haben jeden Grund zum Feiern! Anna-Maria Ferchichi (42) und Bushido (45) sind ein echtes Traumpaar. 2012 hatten die Schwester von Sarah Connor (43) und der Rapper den Schritt vor den Traualtar gewagt. In ihrer Ehe bekamen sie sieben gemeinsame Kinder – eines hatte die Beauty mit in die Beziehung gebracht. Besonders die Influencerin gibt gerne Einblicke in den Familienalltag und somit auch in ihr Privatleben: Anna-Maria und Bushido feiern bereits ihren 13. Jahrestag.

In ihrer Instagram-Story postet die 42-Jährige ein altes Foto, auf dem sie und ihr Schatz kurz davor sind, sich zu küssen. "Heute vor 13 Jahren sind wir zum ersten Mal nebeneinander aufgewacht und waren ab diesem Moment ein Paar. Ich liebe dich. Alles Gute zu unserem 13. Jahrestag", schreibt sie dazu. In einem Video erzählt sie anschließend, dass sie sich gerne an diesen Moment zurückerinnere.

Auch wenn Bushido und seine Anna-Maria nach all den Jahren noch genauso verliebt sind, möchte das Paar vorerst keinen weiteren Nachwuchs. "Wir haben uns heute darauf geeinigt, dass ich mir die Spirale einsetze – endlich mal nach einem halben Jahr", berichtete die achtfache Mama im Netz. Sie und ihr Mann konnten sich lange nicht auf eine Methode der Empfängnisverhütung einigen: Anna-Maria wollte keine Kondome verwenden, der Musiker hingegen hatte Vorbehalte gegen die Spirale oder eine Vasektomie.

ActionPress Anna-Maria Ferchichi mit Ehemann Bushido

RTL+ Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Getty Images Anna-Maria Ferchichi und Bushido während eines Events

