Kalte Füße? Darum trennten sich Ben Affleck und J.Lo damals

Waren sie zu jung? Anfang der 2000er-Jahre hatte es zwischen Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) gefunkt. So sehr, dass sie nach zwei gemeinsamen Jahren sogar vor den Traualtar treten wollten. Doch dazu kam es jedoch erst mal nicht! Nur wenige Tage vor ihrer Hochzeit brach die Beziehung auseinander. Damals nannte das Schauspielerpaar den extremen Medienrummel als Grund für das plötzliche Liebes-Aus. Jetzt verrät Jennifer den wahren Grund für die Trennung von Ben.

Im Interview mit Apple Music bringt Jennifer Licht ins Dunkel. "Wir haben uns nicht direkt nach der abgesagten Hochzeit getrennt, sondern in den Monaten danach", beginnt die "Let’s Get Loud"-Interpretin zu erzählen. Dass die Trauung nicht stattfand, ließ uns beide an unserer Beziehung zweifeln", erklärt die 54-Jährige weiter. Sie hätte es mit der Angst zutun bekommen. "Ich war einfach nicht bereit! Zu dieser Zeit fehlte mir die emotionale Reife", begründet sie.

Trotz ihres Zerwürfnisses Anfang der 2000er-Jahre fand Jennifer und Bens Liebesgeschichte doch noch ein Happy End. Nach fast 20 Jahren gaben sie ihrer Liebe eine zweite Chance. Und das mit Erfolg: Seit August 2022 sind die Sängerin und der Schauspieler nun offiziell Mann und Frau.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck während ihrer ersten Beziehung im Dezember 2002

Thecelebrityfinder/MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im November 2023

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2022

