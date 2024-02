Dieses Kleid trug J.Lo zur Las-Vegas-Hochzeit mit ihrem Ben

Sie gibt Details preis. Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) zählen zu den Traumpaaren des Showbusiness. Nachdem sie sich schon einmal in der Vergangenheit gedatet hatten, fanden sie im Jahr 2021 wieder zueinander – sie sind inzwischen sogar glücklich verheiratet. Über die Las-Vegas-Trauung der beiden Superstars war jedoch bislang nicht allzu viel bekannt. Die Sängerin selbst ändert das nun: Jennifer verrät, in welches Kleid sie zur Hochzeit mit Ben schlüpfte.

In ihrem Fan-Newsletter "On the JLo" enthüllt die 54-Jährige zum allerersten Mal das Kleid, in dem sie dem Batman-Darsteller im Jahr 2022 das Jawort gegeben hatte. Das Paar hatte sich damals ganz heimlich bei einer Spontan-Hochzeit in Las Vegas die ewige Treue geschworen. Dabei schien Jennifer ganz offensichtlich auf schlichte Eleganz gesetzt zu haben: Mehrere Schnappschüsse zeigen die "On the Floor"-Interpretin in einem unaufgeregten, ärmellosen Traum in Weiß.

Vor wenigen Tagen verriet sie im Interview mit Variety, wie sie letztlich zu der Kleiderwahl gekommen war. Demnach hatte J.Lo durch Filmproduktionen wie unter anderem "Shotgun Wedding" bereits mehrere Hochzeitsroben zu Hause. Das hatte sich schließlich als absolutes Ass im Ärmel herausgestellt. "Als wir uns dann spontan entschlossen, an diesem Tag zu heiraten, hatte ich einfach ein Kleid", erinnerte sich die gebürtige New Yorkerin.

