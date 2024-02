Knapp vier Millionen: "Let's Dance"-Staffel startet stark

Let's Dance begeistert nach wie vor! Am Freitag lief die erste Folge der 17. Staffel im Fernsehen. Mit altbekannten Gesichtern, denn die Moderatoren und die Jury sind gleich geblieben – dafür hat sich die Umgebung verändert! Die Tanzshow hat ihr Studio renoviert und strahlt nun in einem neuen Glanz, der an den Art-Déco-Stil angelehnt sein soll. Der "Let's Dance"-Auftakt lockte gleich richtig viele Zuschauer vor die Bildschirme!

Wie DWDL berichtet, schalteten ganze 3,98 Millionen Menschen in die Kennenlernshow ein, um die Promis übers Parkett schweben zu sehen. Im Gesamtpublikum erzielt RTL damit ganz starke 16,9 Prozent Marktanteil, in der relevante Zielgruppe sind es sogar noch mehr. Es schalteten 1,18 Millionen Menschen zwischen 14- und 49-Jahren ein, was eine Quote von 22,8 Prozent bedeutet. Damit liegen die Marktanteil auf dem Niveau des Vorjahres.

Das neue Studio kommt bei den Fans aber nicht sonderlich gut an – das veränderte Design, das goldene Jurypult und die neuen Kellen entsprechen wohl nicht dem Geschmack der Zuschauer. "Vorher war das alles so schön geschwungen, jetzt ist das alles so kantig", stellt ein X-User fest. "Dieses Jurypult-Gold tut für keinen der drei was. Das beißt sich so fies mit allem", meint ein anderer.

