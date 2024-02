Krebskampf: Amy Dowden hat "keine Anzeichen der Krankheit"!

Sie hat wunderbare News zu verkünden! Amy Dowden (33) hat eine schwere Zeit hinter sich. Im vergangenen Jahr ging die Profitänzerin mit traurigen Neuigkeiten an die Öffentlichkeit: Bei ihr war Brustkrebs im dritten Stadium diagnostiziert worden. Daraufhin unterzog sie sich einer Mastektomie und einer Chemotherapie. Zuletzt musste die britische Let's Dance-Teilnehmerin wieder ins Krankenhaus – kurz darauf ging es ihr jedoch wieder besser. Nun hat sie allen Grund zu feiern: Bei Amy konnten keine Krebsanzeichen mehr festgestellt werden!

Die tollen Neuigkeiten verkündet die TV-Persönlichkeit jetzt auf Instagram. Zu einem Schnappschuss, der sie beim Jubeln zeigt, schreibt sie: "Keine Anzeichen der Krankheit! Worte, von denen ich geträumt habe. Meine bisher größte Errungenschaft." Eine endgültige Entwarnung werde sie aber erst in fünf Jahren bekommen. Bis dahin werde sie auch weiterhin eine monatliche Injektion kriegen und müsse sich weiterhin regelmäßigen Kontrolluntersuchungen unterziehen. Dennoch sei sie unfassbar dankbar: "Ich habe so viel, für das ich kämpfen und leben kann, und bin so dankbar für eine weitere Chance im Leben! Ich weiß, dass das nicht alle bekommen. Ich sehe das Leben mit Sicherheit anders, und mein Leben hat sich für immer verändert."

Zuletzt erzählte sie nähere Details über ihre Krankheit: In der TV-Show "Lorraine" verriet sie, dass sie einen Tag vor ihren Flitterwochen einen Knoten in ihrer Brust entdeckt hatte – und diesen vor ihrem Mann verheimlichte: "Ich wollte es Ben nicht sagen, weil ich ihn nicht beunruhigen wollte."

Instagram / amy_dowden Amy Dowden, TV-Bekanntheit

Getty Images Amy Dowden, TV-Bekanntheit

Getty Images Amy Dowden im Oktober 2023

