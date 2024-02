Nach Demenz-Diagnose: Wendy Williams meldet sich zu Wort!

Wendy Williams (59) macht aktuell eine schwere Zeit durch. Die Moderatorin zog sich in den vergangenen Jahren zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. Unter anderem hatte sie mit Alkoholproblemen gekämpft und war sogar in einer Entzugsklinik gewesen. Vor wenigen Tagen gab ihr Team bekannt, dass die TV-Persönlichkeit an Demenz und Aphasie leidet. Nun äußert sich Wendy erstmals selbst zu der Diagnose!

In einem offiziellen Statement, das People veröffentlichte, wendet sich die 59-Jährige direkt an ihre Fans. "Ich möchte sagen, dass ich unendlich dankbar für die Liebe und die freundlichen Worte bin, die ich erhalten habe, nachdem ich meine Diagnose mitgeteilt habe", erklärt sie. "Die Nachrichten, die mit mir geteilt wurden, haben mich berührt und mich an die Kraft der Einheit und die Notwendigkeit des Mitgefühls erinnert", fährt die US-Amerikanerin fort. Wendy hoffe, dass ihr offener Umgang mit den Krankheiten anderen Betroffenen Mut macht.

Trotz der tückischen Erkrankung möchte die Moderatorin ihre Karriere nicht aufgeben. "Ich weiß aus Gesprächen mit ihr, dass sie hofft, ihre Karriere wieder aufzunehmen", erklärte Wendys Nichte Alex Finnie in der Show "Good Morning America".

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

