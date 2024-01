Druck? Paul Mescal verspürte "blinde Panik" vor Dreharbeiten

Er hatte mit seinen Nerven zu kämpfen. Paul Mescal (27) ist demnächst im Drama "All of Us Strangers" zu sehen. Der Film brachte dem Schauspieler – nach "Aftersun" im vergangenen Jahr – bereits die zweite BAFTA-Nominierung ein. Eine große Ehre für den Hollywood-Neuling! Doch dass seine Karriere so schnell Fahrt aufnimmt, belastet den Iren wohl auch – so nervenaufreibend war die Produktion des Streifens für Paul...

"Ein Großteil der Vorbereitung war mentale Vorbereitung, also Nachdenken über die Figur", erklärt Paul laut The Standard und fügt hinzu: "Und dann trifft dich plötzlich diese blinde Panik in der Nacht vor Drehbeginn und du hoffst, dass du dem Drehbuch gerecht werden kannst." Der Protagonist spürte wohl die Verantwortung auf seinen Schultern. Die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Schauspieler wie Andrew Scott (47) habe ihm das Spielen jedoch erleichtert. Außerdem betont Paul: "Das Drehbuch ist eines der schönsten, die ich je gelesen habe."

Zwischen Paul und Andrew entwickelt sich im Film eine romantische Beziehung. Bereits zuvor äußerte Paul sein Unbehagen bezüglich der intimen Sexszenen. Der "Normal People"-Star ist nämlich eigentlich ein eher zurückhaltender Mensch. Auch das Interesse seiner Fans an seinem Privatleben soll ihn häufig ärgern.

Getty Images Paul Mescal bei den Olivier Awards 2023

Getty Images Andrew Scott, "Black Mirror"-Darsteller

Getty Images Paul Mescal auf der Vanity Fair Oscar Party 2023

