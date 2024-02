Nach Pärchenfoto: Sofia Vergara und Justin genießen Date!

Sie genießen ihre Zeit zu zweit! Sofia Vergara (51) hat eine turbulente Zeit hinter sich. Im vergangenen Jahr hatten die Schauspielerin und ihr damaliger Ehemann Joe Manganiello (47) ihr Ehe-Aus bekannt gegeben. Doch kurz darauf wurde sie mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet: Die gebürtige Kolumbianerin schien viel Zeit mit dem Arzt Justin Saliman zu verbringen. Kürzlich teilte sie ein erstes Pärchenfoto mit ihm. Nun genießen Sofia und Justin ein romantisches Dinner!

Auf Fotos, die Just Jared vorliegen, verlassen der Modern Family-Star und der Doktor das Restaurant Cipriani in Beverly Hills nach einem gemeinsamen Dinner. Sofia kombiniert für den besonderen Anlass ein schwarzes Top und einen schwarzen Rock mit einer weißen Jacke, während Justin eine dunkle Jeans, ein graues T-Shirt und eine dunkle Jacke trägt. Auf den Schnappschüssen machen die vermuteten Turteltauben einen glücklichen Eindruck: Vor allem Sofia scheint aus dem Strahlen gar nicht mehr herauszukommen. Es macht also den Anschein, als hätten sie einen schönen Abend zu zweit verbracht.

Ob sie und Justin ein Paar sind, hat Sofia bisher nicht verraten. Aber seit sie anlässlich des Super Bowls ihr erstes gemeinsames Foto mit Justin auf Instagram gepostet hat, sind die Fans überzeugt davon, dass sie ihre Liebe zu ihm offiziell gemacht hat. "Also will niemand erwähnen, dass sie Justin offiziell gepostet hat?", fragt ein Follower unter dem Schnappschuss, während ein weiterer schwärmt: "Sofia und Justin, oh mein Herz."

Sofia Vergara, Schauspielerin

Sofia Vergara mit Justin Saliman und Freunden

Sofia Vergara, Schauspielerin

