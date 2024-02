Pärchenfoto: Macht Sofia Vergara neue Liebe damit offiziell?

Sofia Vergara (51) hat in Sachen Liebe keine einfache Zeit hinter sich. Erst im vergangenen Jahr hatten der Modern Family-Star und sein langjähriger Partner Joe Manganiello (47) ihr Ehe-Aus bekannt gegeben. Während ihr Ex sich bereits mit einer neuen Frau zeigte, scheint es auch bei der gebürtigen Kolumbianerin wieder bergauf zu gehen. Bereits Ende letzten Jahres war sie erstmals wieder an der Seite eines anderen Mannes gesichtet worden. Nun scheint sie die Beziehung auch öffentlich zu machen: Sofia teilt ein süßes Pärchenfoto.

Auf Instagram gibt die 51-Jährige einen Einblick in ihr vergangenes Wochenende. "Super-Bowl-Party bei den Nachbarn", schreibt sie dazu. Während die ersten Fotos sie gemeinsam mit ihren Freunden bei den privaten Feierlichkeiten zeigen, fällt vor allem ein Schnappschuss ins Auge. Auf diesem scheint Sofia zum ersten Mal gemeinsam mit ihrem vermeintlichen Neuen für ein Foto zu posieren. Freudestrahlend grinsen der Serienstar und Arzt Justin Saliman in die Kamera. Ob die Beauty damit ihre neue Beziehung Social-Media-offiziell macht, ist jedoch ungewiss.

Ihre Community scheint sich diesbezüglich schon weitaus sicherer zu sein. Deshalb lassen auch die ersten Kommentare zu dem süßen Pärchenfoto nicht lange auf sich warten. Während ein User begeistert "Sofia und Justin, oh mein Herz" kommentiert, spricht ein anderer das an, was sich aktuell wohl so einige denken: "Also will niemand erwähnen, dass sie Justin offiziell gepostet hat?"

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara mit Justin Saliman und Freunden

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara mit Freunden

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara mit ihren Freunden

