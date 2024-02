Tom Brady hat sich nach Ehekrise mit Ex-Frau Gisele versöhnt

Tom Brady (46) und Gisele Bündchen (43) sollen das Kriegsbeil begraben haben. 13 Jahre waren der NFL-Star und das Model verheiratet und haben zwei Kinder. Ende 2022 trennte sich das Paar jedoch. Während Gisele mittlerweile öffentlich ihren Trainer Joaquim Valente knutscht, soll Tom jüngst mit Model Irina Shayk (38) anbandeln. Hat er sich vom Schock seiner Scheidung erholt? Nach der Scheidung soll Tom endlich wieder er selbst sein!

"Tom hatte nach seiner Scheidung einen holprigen Start in das Single-Leben, aber jetzt geht es ihm gut", berichtet ein Insider laut OK Magazine. Auch Gisele sprach bereits über das emotionale Tief, welches sie nach der Trennung durchlaufen musste. Aber besonders für den Profisportler soll sich im vergangenen Jahr so einiges verbessert haben: "Er hat die gemeinsame Elternschaft angenommen, datet hier und da und hat sogar mit Gisele Frieden geschlossen." Aktuell blicke die Familie also in eine rosige Zukunft.

Das war definitiv nicht immer der Fall. "Er und Gisele ließen es so klingen, als hätten sie sich auseinandergelebt und ihre Trennung sei einvernehmlich gewesen, aber ihre Ehe war gegen Ende so schlecht, dass es wirklich beängstigend war", will der Insider wissen.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2018

Instagram / tombrady Tom Brady mit seiner Tochter und seinem Sohn

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Jahr 2012

