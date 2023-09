Für Gisele Bündchen war Scheidung von Tom Brady "sehr hart"

Gisele Bündchen (43) musste eine schwere Zeit durchmachen. Das Supermodel war 13 Jahre lang mit Tom Brady (46) verheiratet gewesen und hatte zwei Kinder mit ihm auf der Welt begrüßt. Doch im Oktober vergangenen Jahres gaben sie und der einstige Football-Spieler ihre Trennung bekannt. Nun spricht Gisele ganz offen über die belastende Zeit, in der sie neben ihrer Scheidung auch noch einige weitere Probleme meistern musste!

Im Interview mit People, erzählt die 43-Jährige, dass sie in den vergangenen Jahren wegen der Pandemie ihre Kinder zu Hause unterrichtete, außerdem seien ihre beiden Elternteile erkrankt. Dazu kam dann noch das Ehe-Aus. "Es war sehr hart für meine Familie. Es war eine Menge – in jedem Bereich meines Lebens", meint sie ehrlich und fügt hinzu: "Ich habe das Gefühl, wenn es regnet, schüttet es." Um mit dem Stress umzugehen, habe sie meditiert, jeden Tag Sport gemacht und an einer ausgewogenen Ernährung festgehalten: "Ich denke, wenn ich nicht all die verschiedenen Hilfsmittel hätte, die mich in diesen Zeiten unterstützen, wäre es sehr schwer gewesen", gibt sie zu.

Und diese Routine bekommt Gisele offenbar auch richtig gut. Erst vor wenigen Wochen präsentierte sie ihren durchtrainierten Körper auf dem Weg zum Kampftraining, wie Fotos, die Bild vorliegen, zeigen. Dabei waren die muskulösen Arme und der Waschbrettbauch der Brasilianerin kaum zu übersehen!

Anzeige

Instagram / tombrady Gisele Bündchen und Tom Brady mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen im Februar 2023

Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de