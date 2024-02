Vater packt aus: Herzogin Meghan ist besessen von ihrem Haar

Ist Herzogin Meghan (42) eitel, wenn es um ihre Haare geht? Erstmals besondere Bekanntheit hatte die heutige Ehefrau von Prinz Harry (39) als Schauspielerin in der Serie Suits erlangt. Mit ihrer Heirat in das britische Königshaus ging ihre Karriere aber ein weiteres Mal durch die Decke. Noch immer ist die Familienmama dem Medienrummel gnadenlos ausgeliefert. Selbst ihr Papa packt immer mal wieder unschöne Geschichten über sie aus. Nun plaudert Thomas Markle ungeniert über Meghans Besessenheit mit ihren Haaren!

"Wenn sie ihr Haar glätten wollte, dauerte das Stunden, bevor sie zur Schule ging", berichtet Thomas gegenüber Daily Mail. Er sei damals oft früh morgens aufgestanden, um seiner Tochter zu helfen. Er betont, dass er das früher aber gerne für sie getan habe.

Meghan berichtete selbst in der "The Ellen DeGeneres (66) Show", dass sie früher ein ganz bestimmtes Vorbild für ihre Haare gehabt habe. "Ich war besessen von Andie MacDowell (65). Und alles, was ich wollte, war dieser perfekte, kleine, lockige Haarschnitt", erklärte sie – die Frisur sei allerdings nicht für ihre Haarstruktur geeignet gewesen.

Anzeige

MEGA Thomas Markle Sr. in Mexiko im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan bei den US Open in New York

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de