Darum machte Cora Schumacher Sex mit Olli Pocher öffentlich!

Sie spricht endlich Klartext! Im diesjährigen Dschungelcamp sorgte Cora Schumacher (47) für viele Schlagzeilen. Die Ex-Camperin verriet, dass sie eine Affäre mit Oliver Pocher (46) hatte. Seitdem stichelt der Comedian öffentlich gegen die ehemalige Rennfahrerin. Dabei macht sich der TV-Star auch über ihre Gesundheit und ihren Ex-Mann Ralf Schumacher (48) lustig. Doch warum machte Cora den Sex mit Olli überhaupt öffentlich?

"Ich stand vor einer schwierigen Wahl. Im Dschungelcamp darauf angesprochen zu werden, war wie ein Schlag ins Gesicht – es fühlte sich an, als würde ich gegen meinen Willen in eine Ecke gedrängt", erklärt sie gegenüber Bild. "Ich wollte nur, dass meine Wahrheit gehört wird, ohne mich selbst zu verleugnen. Es war ein Moment der Verletzlichkeit, aber auch der Stärke. Ich wollte zeigen, dass es okay ist, verletzlich zu sein und trotzdem für sich selbst einzustehen", fährt sie fort.

Dass Olli nun so gegen sie schießt, verletzt Cora sehr. Besonders, dass der Moderator ihre Familie mit ins Spiel brachte, setzt der 47-Jährigen zu. "Meine Beziehung zu ihnen, trotz aller Höhen und Tiefen, ist mein sicherer Hafen. Die Vorstellung, dass sie wegen eines flüchtigen Spotts verletzt werden könnten, ist für mich unerträglich", zeigt sie sich getroffen.

Cora Schumacher

Oliver Pocher

Cora Schumacher im Dschungelcamp

