Kim Kardashian bringt Fans im sexy Kleid um den Verstand

Sie stellt wieder ihr Modebewusstsein unter Beweis. Kim Kardashian (43) ist eines der bekanntesten Gesichter im Reality-TV. In The Kardashians gewährt sie einen ganz privaten Einblick in ihr mal mehr oder mal weniger glamouröses Leben. Doch damit nicht genug: Denn auch im Netz ist die Beauty alles andere als inaktiv. Regelmäßig versorgt sie ihre Fans dort mit Schnappschüssen – so wie auch jetzt wieder. Kim begeistert im atemberaubenden Look!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die 43-Jährige ein Bild, das sie gemeinsam mit Kendall Jenner (28) zeigt. Dazu schreibt sie: "Ich stehe immer hinter dir." Wie echte Vollprofis posieren die beiden Schwestern für die Kamera. Doch stiehlt vor allem Kim dem jüngeren Spross des Kardashian-Jenner-Clans regelrecht die Show. In einem schwarzen Kleid mit tiefem Rückenausschnitt stellt die Beauty nicht nur ihre Kurven perfekt zur Schau, sondern bringt damit auch ihre Fans um den Verstand. "Die schönste Frau der Welt", kommentiert beispielsweise ein User.

Zuletzt sorgte Kim weniger mit ihren Bildern und dafür mehr mit ihren Worten für Gesprächsstoff. Im "This Life of Mine"-Podcast mit James Corden (45) sprach die vierfache Mutter darüber, dass sie eine vierte Ehe in der Zukunft nicht ausschließe: "Ich bin nicht einsam. Ich habe meine Kinder, ich habe meine Arbeit, ich habe meine Familie, aber es wäre schön, sein Leben mit jemandem zu teilen."

Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Kim Kardashian, Realitystar

Kim Kardashian, Realitystar

