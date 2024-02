Liebe offiziell? Leyla Lahouar und Mike Heiter knutschen!

Machen Leyla Lahouar (27) und Mike Heiter (31) damit offiziell? Im Dschungelcamp hatten sich die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin und der Love Island-Hottie kennengelernt. Trotz der ständigen Sticheleien von Mikes Ex-Flirt Kim Virginia Hartung (28) kamen sie sich näher. Nach der TV-Show wollten die beiden ihre Verbindung vertiefen – offenbar mit Erfolg: Denn jetzt knutschen Leyla und Mike ganz öffentlich!

In seiner Instagram-Story teilte der Essener am Samstagabend einige Videos der gemeinsamen Clubnacht. Zunächst sieht man die Turteltauben nur sehr vertraut – ein finaler Clip lässt dann aber die Herzen der Fans höher schlagen: Mit einem Rosenstrauß im Arm küsst Leyla ihren Angebeteten, der seine Lippen ebenfalls nicht von ihren lassen kann!

Die Fans sind von dem neuen Liebespaar hin und weg. Unter einem gemeinsamen Video des Duos schreibt ein User: "Ich habe Mike noch nie so viel lachen und lächeln gesehen. Ihr tut euch richtig gut!" Ein anderer Follower kommentiert begeistert: "Wann hat man Mike so glücklich gesehen? Er ist mit Leyla nur am Strahlen. Die Frau tut ihm gut. Traumpaar!"

Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Februar 2024

Anzeige

Instagram / mikeheiter Leyla Lahouar und Mike Heiter, Februar 2024

Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Realitystars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de