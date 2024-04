Was machen die Schauspieler aus "Hotel Zack und Cody" heute?

Es war eine der bekanntesten Disney-Channel-Serien in den frühen 2000er-Jahren: "Hotel Zack und Cody". In der Sitcom leben die Zwillingsbrüder Zack und Cody mit ihrer alleinerziehenden Mutter Carey in einem Fünf-Sterne-Hotel in Boston und treiben da ihr Unwesen. Nach drei Jahren im Tipton-Hotel wurde 2008 das Spin-off "Zack und Cody an Bord" produziert und die Handlung auf ein Boot verlagert. Dort spielten neben den zwei Brüdern auch noch ein paar andere Hauptdarsteller des Hotels mit, bis die Serie 2011 letztendlich endete. Für Dylan (31) und Cole Sprouse (31) war es der große Durchbruch – was machen sie und die anderen Schauspieler heute? Promiflash hat für euch herausgefunden, wie es für die Serienstars weiterging.

Nachdem die Serie abgesetzt wurde, gingen Dylan und Cole zur Universität in New York. Dort machten sie 2015 ihren Abschluss, bevor Cole sein großes Comeback als Schauspieler feierte. Auf Netflix sah man ihn fortan als Jughead Jones in der Erfolgsserie Riverdale. Doch es ist nicht nur die Schauspielerei, für die die Brüder brennen: Während Cole nebenbei als Fotograf tätig ist, eröffnete Dylan 2018 seine eigene Met-Brauerei! Aber auch er konnte nach seinem Abschluss immer mal wieder ein paar Schauspieljobs ergattern. Dylan ist übrigens seit 2023 mit dem ungarischen Model Barbara Palvin (30) verheiratet.

Carey Martin, gespielt von Kim Rhodes (54), war die alleinerziehende Mutter von Zack und Cody. Um ihren Lebensunterhalt finanzieren zu können, arbeitete sie als Sängerin im Hotel. Außer ein paar Gastauftritten hatte die Schauspielerin keine Rolle mehr im Spin-off. Trotzdem war sie weiterhin eine erfolgreiche Darstellerin. Neben ihrer Rolle als Carrie in "Kung Fu" war sie sogar zehn Jahre lang als Sheriff Jody Mills in "Supernatural" zu sehen.

"Ja, super!" – Wer sich noch gut an die Serie erinnern kann, sollte wohl direkt erkennen, aus welchem Wortschatz dieser Satz nicht wegzudenken war. Richtig: Es ist London Tipton! Brenda Song (36) verkörperte die reiche Tochter des Hotelbesitzers. Sie spielte sowohl im Hotel als auch im Spin-off eine Hauptrolle. Nach ihrem Debüt bei "Hotel Zack und Cody" hatte sie viele weitere Fernsehauftritte. Dabei lernte sie ihren jetzigen Ehemann Macaulay Culkin (43) kennen. Mit dem "Kevin – Allein zu Haus"-Star hat sie zwei Kinder.

London ist oft traurig, da ihr Vater so gut wie immer auf Reisen ist. Trotzdem ist sie nicht alleine: Auf den Hotelmanager Mr. Moseby kann sie sich immer verlassen. Er macht nicht nur im Hotel einen guten Job, sondern ist auch wie ein Ersatzvater für sie. Auch im wahren Leben hat der Schauspieler Phill Lewis (56) mehrere Qualitäten. Als Produzent oder in der Regie wirkte er schon in mehreren Fernsehprojekten wie beispielsweise bei iCarly oder How I Met Your Mother mit. Auch Adrian R'Mante (46) spielte einen wichtigen Part in der Serie. Ohne ihn als Hotelpagen Esteban Ramirez wäre die TV-Show nur halb so witzig gewesen. Im wahren Leben ist er wie Lewis neben der Schauspielerei auch als Produzent tätig und gründete sogar ein Schauspielprogramm namens CGTV. Mit seiner Frau Mayara Reina hat er zwei Kinder.

Das Tipton-Hotel hatte sogar eine Süßwarentheke: Dort arbeitete Londons beste Freundin Maddie Fitzpatrick, die das komplette Gegenteil von ihr war. Ihre Rolle brachte Ashley Tisdale (38) so viel Erfolg ein, dass sie nur ein paar Jahre später in allen drei High School Musical-Filmen eine Hauptrolle als Sharpay Evans bekam. Und nicht nur das: Sie startete sogar als Sängerin durch und brachte drei Soloalben raus. Im Jahr 2014 heiratete sie den Musiker Christopher French (41). Beide gaben erst im März bekannt, dass sie ein zweites Kind erwarten.

Zu guter Letzt war auch Brian Stepanek (53) ein Teil der Serie. Dort spielte er den Techniker Arwin, der sich selbst jedoch als Wissenschaftler bezeichnete. Seine Rolle war hoffnungslos in Carey verliebt. Außerhalb der Serie ist er jedoch schon seit 22 Jahren glücklich mit seiner Frau verheiratet. Neben der Schauspielerei arbeitet er noch als Synchronsprecher, wo man ihn beispielsweise bei "The Loud House" hören kann.

Inzwischen ist das Ende der Serie schon 13 Jahre her. Wie man unschwer erkennen kann, waren alle Protagonisten auch nach ihrem Debüt bei "Hotel Zack und Cody" noch im Schauspiel oder in anderen kreativen Bereichen tätig. Besonders Ashley und Cole waren dabei sehr erfolgreich. Ob es wohl irgendwann noch ein drittes Spin-off geben wird?

