"Bald nächster Schritt": Wird Cole Sprouse demnächst Onkel?

Im Juli des vergangenen Jahres feierten Dylan Sprouse (31) und Barbara Palvin (30) ihre Traumhochzeit in Ungarn. Wie sieht es nun fast ein Jahr später mit der Familienplanung des verliebten Paares aus? Im Interview mit Kelly Ripa (53) bei "Let's Talk Off Camera" plaudert Dylans Bruder Cole (31) nun aus dem Nähkästchen. Auf die Frage, ob er denn bald Onkel werden könnte, antwortet er: "Ich glaube, sie lassen sich Zeit und überlegen es sich gut." Trotzdem schließe er baldigen Nachwuchs nicht aus. "Ich kann mir gut vorstellen, dass sie diesen Schritt bald tun werden", vermutet der Riverdale-Star. Über eine Nichte oder einen Neffen würde sich der Fotograf sehr freuen, wie er verrät. Dafür hat er auch einen besonderen Grund. "Mein Vater würde dann nämlich endlich aufhören, mich zu fragen, wann ich denn endlich Kinder bekomme", scherzt die Disney-Bekanntheit.

Generell spricht der 31-Jährige in dem Interview viel über seinen Vater Matthew Sprouse. "Ich denke daran, wann mein Vater geheiratet und Kinder bekommen hat. Das ist in der heutigen Generation ganz anders", reflektiert der Schauspieler. Weiter stellt der Kinderstar schockiert fest: "Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich schon fast vier Jahre älter bin als mein Vater, als er Kinder hatte." Zusammen mit Melanie Wright bekam dieser nämlich schon mit 29 seine Zwillinge.

Obwohl Cole nicht verheiratet ist und keine Kinder hat, ist er mit seiner Freundin Ari Fournier (25) trotzdem überglücklich. Nach der Trennung von seiner "Riverdale"-Kollegin Lili Reinhart (27) im Jahr 2020 scheint er nun die richtige Frau an seiner Seite gefunden zu haben. Seit fast drei Jahren gehen das Model und der "Lisa Frankenstein"-Darsteller nun schon gemeinsam durchs Leben.

Getty Images Ryder, Cole und Dylan Sprouse mit ihrem Vater Matthew Sprouse im März 2023

Getty Images Cole Sprouse mit seiner Freundin Ari Fournier, Februar 2024

