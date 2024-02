Ist Cole Sprouse offen für On-Screen-Reunion mit Bro Dylan?

Gibt es Grund zur Freude? Die Schauspieler Cole (31) und Dylan Sprouse (31) standen bereits für unzählige Schauspieljobs vor der Kamera. Obwohl die beiden ihre Karriere gemeinsam begannen, konzentrierten sie sich die vergangenen Jahre über auf ihre eigenen Projekte. Bekannt wurden sie vor allem durch ihre Arbeit an "Hotel Zack & Cody" und dessen Sequel "The Suite Life on Deck". Nun verrät Cole, dass eine Reunion an sich nicht ausgeschlossen sei.

Dylan und Cole Sprouse spielten die Zwillingsbrüder Zack und Cody in "The Suite Life on Deck". Nach der Serie gingen die beiden vorerst getrennte Wege und schlugen unterschiedliche Richtungen in der Schauspielerei ein. Gegenüber Men's Health verrät Cole nun, dass er und sein Zwillingsbruder darüber gesprochen haben, in Zukunft wieder gemeinsam vor der Kamera zu stehen. "Ja, das haben wir tatsächlich", erzählt Cole im Interview und fügt hinzu: "Es ist nicht vom Tisch!"

Allerdings hat der "Lisa Frankenstein"-Star auch Vorbehalte: "Vieles, was mit Zwillingen zu tun hat, ist ziemlich lahm, da die Zwillingssache leicht zu einer Zirkusnummer werden kann, wenn es nicht gut gemacht ist", betont der 31-Jährige. An sich seien die Brüder jedoch nicht abgeneigt, wieder gemeinsam auf dem Bildschirm zu sehen zu sein.

Getty Images Cole und Dylan Sprouse

Getty Images Dylan und Cole Sprouse, posieren

Getty Images Dylan und Cole Sprouse 2007

