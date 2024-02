Matthew Perry und Co.: Emotionaler Tribut bei den SAG Awards

Die Screen Actors Guild Awards begeistern nicht nur mit würdevollen Preisträgern, sondern auch mit einem rührenden Moment. Am Samstagabend wurden in Los Angeles die Auszeichnungen der Schauspielergewerkschaft verliehen. Als Vorbote der Oscar-Verleihung hoffen dort stets renommierte Schauspieler, aber auch Newcomer, auf einen Preis. Alljährlich werden aber auch die verstorbenen Stars der Branche geehrt – in diesem Jahr gedachte die Gesellschaft diesen Promis.

In diesem Jahr konnte die Preisverleihung auf der Streamingplattform Netflix verfolgt werden. Naomi Watts (55) leitete gegen Ende des Events in die Kategorie Memoriam über – und der folgende Film war voll mit bewegenden Momenten. Unter anderem wurde Euphoria-Star Angus Cloud (✝25), David McCallum (✝90) und Suzanne Somers (✝76) mit kurzen Clips gedacht, während im Hintergrund "How Do I Say Goodbye" von Dean Lewis lief. Besonders emotional wurde das Publikum bei Matthew Perry (✝54): Ein Ausschnitt aus seiner Serie Friends rührte glatt zu Tränen.

Im Anschluss an den Moment des Gedenkens wurde es dann noch einmal spannend. Denn Brendan Fraser (55) durfte den Preis für den besten Hauptdarsteller vergeben. Bradley Cooper (49), Colman Domingo, Paul Giamatti (56), Jeffrey Wright (58) und Cillian Murphy (47) waren nominiert – den Award nahm schließlich Letzterer für seine Rolle in "Oppenheimer" mit nach Hause.

Getty Images Suzanne Somers, Schauspielerin

Getty Images Der Cast der US-Sitcom "Friends"

Getty Images Cillian Murphy bei den SAG-Awards 2024

