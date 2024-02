Offenbart Machine Gun Kellys neuer Song einen Zusammenbruch?

Ging es Machine Gun Kelly (33) zuletzt etwa nicht gut? Der Sänger hatte in den vergangenen Tagen für Aufsehen gesorgt, weil er sich die Brust komplett schwarz hatte tätowieren lassen. Die Fans halten diese drastische Entscheidung für unklug. Nur wenige Stunden danach veröffentlichte der Sänger seine neue Single "Don't Let Me Go". In der Ballade scheint ereinige Offenbarungen zu machen: MGK rappt von einem Zusammenbruch, der wohl zu seinem Tattoo führte.

"Ich wünschte, ich hätte nicht zugehört, genauso wie ich wünschte, sie würden mich einmal verstehen. Ich hatte einen Zusammenbruch und habe mir meinen ganzen Körper tätowiert, bis auf eine Linie", lauten einige Zeilen in seinem neuen Song "Don't Let Me Go". Angesichts seines neuen Tattoos scheint es fast sicher, dass er sich hier auf eine wahre Begebenheit bezieht. Bisher hält der 33-Jährige sich aber bedeckt. Im Netz schrieb er nur, das Tattoo habe einen "spirituellen Zweck".

Doch das ist nicht das einzige Thema, mit dem sich MGK auseinandersetzt. Er setzt sich auch mit einer traurigen Geschichte auseinander, die er mit seiner Partnerin Megan Fox (37) durchlebte. "Wie kann ich mit der Tatsache leben, dass meine Hand nicht auf ihrem Bauch lag, als wir das Baby verloren haben?", heißt es an einer anderen Stelle. Damit drückt er wohl seine Gefühle über die Fehlgeburt aus, die die Schauspielerin in ihrem Gedichtband offenbart hatte.

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly, 2024

Getty Images Machine Gun Kelly, Musiker

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox, Juni 2022

