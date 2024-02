So gut läuft das Co-Parenting bei Usher und seiner Ex Tameka

Wie gut harmonieren Usher (45) und seine Ex Tameka Foster (53) in Sachen Erziehung? Der US-amerikanische Musiker und die Stylistin waren von 2007 bis 2009 – also gut zwei Jahre – miteinander verheiratet. Aus ihrer Ehe gingen die zwei Söhne Usher Raymond (16) und Naviyd (15) hervor. Für ihre Kinder zieht das Ex-Paar aber auch nach der Scheidung weiterhin an einem Strang. Jetzt erklärt Tameka total offen, wie das Co-Parenting mit ihrem Ex-Mann Usher aktuell läuft!

Im Interview mit People schwärmt die 53-Jährige von der Kommunikation mit ihrem Ex. "Es ist großartig. Ja, alles ist großartig", betont Tameka und fügt hinzu: "Alles läuft ziemlich reibungslos." Inzwischen seien ihre Söhne auch in einem Alter, in dem sie selbst entscheiden können, zu welchem Elternteil sie gerade gerne gehen möchten – und das unterstützen die Ex-Eheleute. "Wir lassen sie hingehen, wo sie hingehen wollen", fasst die Designerin zusammen.

Vor einigen Jahren erklärte Usher aber auch bereits gegenüber dem Magazin, dass das Co-Parenting viele Herausforderungen mit sich bringe. Besonders eine offene Kommunikation zwischen ihm und seiner Ex sei das A und O, um Konflikte zu vermeiden. Er merkte an: "Es ist sehr kompliziert, denn Kinder finden immer einen Weg, um einen gegeneinander auszuspielen."

