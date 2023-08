Deutlich kleinere Brust: Lisha liebt ihre neue Oberweite!

Lisha ist total happy mit ihrem neuen Vorbau! Vor über zehn Jahren hatte die YouTuberin die Entscheidung gefällt, sich ihre Brüste vergrößern zu lassen. Doch im April des vergangenen Jahres gab die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin zu, den Eingriff zu bereuen. Sie verkündete, ihre Oberweite wieder verkleinern lassen zu wollen. Inzwischen hat die Influencerin die OP hinter sich. Im Netz macht Lisha jetzt deutlich, wie happy sie mit ihren neuen Brüsten ist.

In ihrer Instagram-Story teilt der Reality-TV-Star einen Clip von sich im Bikini, der ihn mit seiner neuen und deutlich kleineren Oberweite zeigt. Zusätzlich veröffentlicht Lisha ein Vorher-Nachher-Bild ihrer Brüste. "Ich liebe meine kleinen Boobs", schreibt die Goodbye Deutschland-Bekanntheit zufrieden zu den Aufnahmen. Ihren Fans teilt sie zudem mit, dass sie diese in einer Schönheitsklinik in der Türkei hat machen lassen.

Doch was hat die Influencerin eigentlich an ihrer großen Oberweite gestört? "Ich habe schreckliche Rückenschmerzen", erklärte der TV-Star vergangenes Jahr in seiner Instagram-Story. Vor der Brustverkleinerung habe Lisha dank Implantaten mit einem Gewicht von je 1,5 Kilogramm Körbchengröße 80E gehabt. Welche Größe sie jetzt hat, gab sie jedoch nicht bekannt.

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha, Ex-"Sommerhaus der Stars"-Kandidatin

Instagram / lishaandlou_the_originals Lishas neue Oberweite

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha,TV-Bekanntheit

