Auf ihrem Konzert: Rebel Wilson feiert mit Taylor Swifts Dad

Die australische Schauspielerin Rebel Wilson (43) verbrachte einen unvergesslichen Abend beim Konzert von Taylor Swifts (34) Tour in Sydney, Australien. Dabei hing sie auch mit Scott Swift, dem Vater der Popikone, den sie liebevoll "Papa Swift" nennt, ab! In einem Instagram-Post teilt Wilson Videos und Fotos von diesem Erlebnis. Einer der Clips zeigt, wie sie zusammen mit Scott zu Taylors Hit "Shake It Off" abgeht, während im Hintergrund die Sängerin selbst das Lied performt.

Neben diesem einzigartigen Duett mit Papa Swift enthielt Rebels Post auch ein Foto von sich mit Taylors Voract Sabrina Carpenter (24), sowie ein Bild vor der Bühne, auf dem sie friedlich das Peace-Zeichen zeigt. In ihrem Kommentar lobte sie das Konzert in höchsten Tönen und nannte Taylor "unglaublich": "Taylor hat heute Abend absolut krass rausgehauen! Und ein dickes Dankeschön an Sabrina für die coole Show und Papa Swift für all die Gespräche! Was für ein episches Konzert! Taylor, du bist einfach unglaublich!", lautete ihr Lobgesang.

Rebels Zusammenkunft mit der Swift-Familie und ihr Besuch bei der "Eras"-Tour kommen nicht von ungefähr. Vor etwa vier Jahren drehte die Pitch Perfect-Bekanntheit mit der 34-Jährigen den Film "Cats". Beide nahmen an der Premiere des Films teil, posierten gemeinsam mit anderen Darstellern auf dem roten Teppich und führten zusammen Presseinterviews zu dem Streifen durch. Dass Rebel nun bei Taylors Konzert war, zeigt nicht nur die berufliche, sondern auch die persönliche Verbindung, die zwischen den Stars entstanden ist.

Auf Taylors Konzerten tummeln sich immer wieder alle möglichen Stars. Auch Katy Perry (39) war etwa zu Besuch! Die Fans erfreut aber immer ein Gast besonders: Ihr Freund Travis Kelce (34). Auch Down Under war für den Super Bowl-Gewinner nicht zu weit – er flog für seine Liebste nach Australien und feuerte sie bei ihrem Gig an. Am nächsten Tag verbrachten der NFL-Star und die Musikerin dann einen Ausflugstag im Zoo.

