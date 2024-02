Haben Hollywoodstars keine Lust auf Prinz Harry und Meghan?

Prinz Harry (39) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (42) hatten sich 2020 von dem britischen Königshaus losgesagt und waren in die USA ausgewandert. Dort versuchen die beiden seither, an ihren Karrieren zu feilen – doch mit den permanenten Sticheleien gegen die royale Familie des Rotschopfs taten sie sich keinen Gefallen: Auch in der Heimat der Wahlamerikanerin ist das Ehepaar nicht beliebt. Distanzieren sich nun auch hochrangige Hollywood-Stars von Harry und Meghan?

Der Royal-Experte Joshua Rom erklärte im Gespräch mit Sky News Australia, dass sich das Sussex-Ehepaar auch mit weiteren Promis zoffe und sich die A-Prominenz stattdessen mit König Charles III. (75)und Prinz William solidarisiere. "Ich finde es fast schon ironisch, dass Prinz Harry und Meghan versuchen, es in Hollywood zu schaffen, aber es sind der König und William, die mehr Unterstützung von der Bühne und der Leinwand erhalten", verriet der Journalist. Auch eine explizite Spitze gegen Meghan kann sich Joshua nicht verkneifen: "Sie ist nur wegen Prinz Harry auf die Weltbühne gehoben worden."

Derzeit muss Harry auch um sein amerikanisches Visum bangen: Da er in seinen Memoiren "Reserve" offen über seinen Drogenkonsum gesprochen hatte, forderte die Heritage Foundation das Heimatschutzministerium dazu auf, die Einwanderungsunterlagen des Skandal-Royals zu veröffentlichen – falls er bei seiner Einreise falsche Angaben zu seinem Konsum gemacht hat, könnte ihm das Visum widerrufen werden.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games 2023

Instagram / princeandprincessofwales König Charles und Prinz William im Juni 2020

Getty Images Prinz Harry, 2023

