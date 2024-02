Harte Worte bei "Let's Dance": Tillman sieht es gelassen!

Tillman Schulz (34) lässt sich nicht unterkriegen! Seit Freitag macht der Unternehmer nun schon die Tanzfläche bei Let's Dance unsicher. In der Kennenlernshow wurde dem Die Höhle der Löwen-Investor Profitänzerin Patricija Ionel (29) zugeteilt. Offenbar hat die Sportlerin auch einiges zu tun – ihr neuer Tanzpartner wurde mit der niedrigsten Jury-Punktzahl des Abends abgespeist und musste zudem harte Kritik einstecken. Tillman sieht das aber gelassen!

"In Ordnung – jeder hat seine Meinung dazu. Nächste Woche geht es weiter", äußert sich der 34-Jährige gegenüber RTL und scheint nicht so leicht aufgeben zu wollen. Tillman selbst empfand seine Leistung wohl auch als gar nicht so schlecht, wie die Juroren ihm glauben machen wollen. "Aber Gefühle können täuschen", bemerkt er. Nun sei der Unternehmer aber zuversichtlich, dass Patricija alles aus ihm herausholen wird: Man weiß ja, nur unter Druck wird aus Kohle ein Diamant."

Nach seiner Performance rechneten besonders Joachim Llambi (59) und Motsi Mabuse (42) mit Tillman ab. "Man sieht, dass Bewegung nicht so dein Ding ist – noch nicht", bewertet die gebürtige Südafrikanerin den neuen Kandidaten. Dem schließt sich ihr strenger Kollege an: "Der Takt ist dein Feind gewesen." Letztendlich musste sich Tillman mit sieben Punkten zufriedengeben.

Getty Images Tillman Schulz und Malika Dzumaev bei "Let's Dance" 2024

Getty Images Tillman Schulz und Patricija Ionel bei "Let's Dance"

Getty Images Daniel Hartwich, Tillman Schulz und Mark Keller bei "Let's Dance"

