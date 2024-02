Mehrere Millionen Strafe: Donald Trump legt Berufung ein

Donald Trump (77) will nicht zahlen. Der frühere US-Präsident ist vor knapp einer Woche wegen Geschäftsbetrugs zu einer Geldstrafe von 350 Millionen US-Dollar, also umgerechnet knapp 325 Millionen Euro, verurteilt worden. Sein Anwaltsteam hatte zuvor bereits angekündigt, sich das nicht ohne weiteres gefallen zu lassen. Nach dem Urteil hieß es, dass Trump in die Berufung gehen soll – jetzt hat er diesen Schritt vollzogen!

Wie unter anderem Associated Press berichtet, haben Trumps Anwälte das Berufungsgericht von New York dazu aufgefordert, das Urteil des Richters Arthur Engoron aufzuheben. Es soll geprüft werden, ob der Jurist einen Rechtsfehler begangen oder seinen Einschätzungsspielraum überschritten habe. Sollte die Berufung abgelehnt werden, muss der Unternehmer die 350 Millionen Dollar plus Zinsen zahlen.

Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem Präsidentschaftsbewerber, dessen Söhnen und Mitarbeitern vor, den Wert der Trump Organization jahrelang manipuliert zu haben. Das Vermögen des Unternehmens soll höher angegeben worden sein, als es war, um günstigere Kredite und Versicherungsverträge zu bekommen.

Getty Images Donald Trump, 2024

Getty Images Donald Trumps Polizeifoto, August 2023

Getty Images Donald Trump, Ex-Präsident der Vereinigten Staaten

