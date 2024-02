Nach Simon-Trennung: Wie geht es Porsha Williams wirklich?

Wie geht es ihr wirklich? 2022 hatte Porsha Williams (42) ihrem Partner Simon Guobadia das Jawort gegeben – und das in großem Stil: Am schönsten Tag in ihrem Leben hatte Porsha gleich dreimal ihr Outfit gewechselt. Doch ihre Liebe sollte nicht für immer halten: Nach nur 15 Monaten wurde das Ehe-Aus des Paares bekannt. Die TV-Bekanntheit soll bereits die Scheidungspapiere eingereicht haben. Nun meldet sich Porsha erstmals nach den Trennungs-News bei ihren Fans!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 42-Jährige jetzt ein kurzes Statement: "Ich danke euch für eure Gebete und Unterstützung." Zudem fügt Porsha das Emoji eines gebrochenen Herzens und betenden Händen hinzu – anscheinend hat sie noch ziemlich an ihrem Ehe-Aus zu knabbern. Auch wird ihren Fans sicherlich aufgefallen sein, dass die Real Housewives of Atlanta-Bekanntheit für das Update die Initialen ihres Mädchennamens nutzte – in ihrer Biografie steht bislang aber noch der Nachname ihres Ex.

Im Gegensatz zu seiner Noch-Ehefrau scheint Simon die Trennung gut zu verkraften: Auf seinem Social-Media-Account teilt der Unternehmer einige Schnappschüsse, auf denen er freudestrahlend die ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres genießt. "Ich begrüße mit Begeisterung den Frühling", schreibt Simon zu der Bilderreihe – zu seiner Scheidung will er sich anscheinend nicht äußern.

Getty Images Porsha Williams im September 2016 in Los Angeles

Instagram / porsha4real Simon Guobadia und Porsha Williams, 2024

Instagram / iamsimonguobadia Simon Guobadia im Februar 2024

