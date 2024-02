Nach Trennung: Mauricio Umansky macht Hatern eine Ansage

Er hat ein für alle Mal genug von dem ständigen Gerede! Im vergangenen Jahr gaben Mauricio Umansky und Kyle Richards ihr Ehe-Aus bekannt. Zuvor hatte es einige Spekulationen gegeben, dass es bei dem Unternehmer und der Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit kriseln könnte. Nachdem die Trennung dann öffentlich bestätigt worden war, stürzten sich Fans und Presse auf die gescheiterte Beziehung. Das scheint einen besonders zu stören: Mauricio schießt gegen seine Hater!

In seiner Instagram-Story filmt sich der 53-Jährige tanzend und wild gestikulierend. Dazu schreibt er: "Hier ist, was ich all den Boulevardzeitungen und Leuten, die über mein Leben spekulieren, zu sagen habe." Eine Off-Stimme sagt: "Nimm einfach dein Zeug und geh." Damit wird deutlich, was Mauricio von seinen Kritikern hält – offenbar ist er die ständige Berichterstattung leid.

Vermutlich wird der öffentliche Druck für ihn momentan richtig groß. Immerhin legte Kyle im Staffelfinale von "Real Housewives of Beverly Hills" die Gründe ihrer Trennung dar. "Es gab Dinge, die passiert sind, durch die ich mein Vertrauen verloren habe und von denen ich mich nicht mehr erholen konnte", erzählte sie unter Tränen. Was genau passiert ist, wollte sie aber nicht verraten.

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky, Mai 2018

Getty Images Kyle Richards, "Real Housewives of Beverly Hills"-Bekanntheit

