Kyle Richards verrät: Das führte zum Ehe-Aus mit Mauricio!

Kyle Richards klärt auf! Über 27 Jahre lang war die Schauspielerin mit ihrem Mann Mauricio Umansky verheiratet. Im September 2023 gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Seitdem kursieren viele Gerüchte um das einstige Liebespaar. Unter anderem wird dem Immobilienmakler eine Affäre nachgesagt. Nun bringt die Reality-TV-Darstellerin selbst Licht ins Dunkle. Kyle erklärt, was zu dem Ende ihrer Ehe mit Mauricio führte!

Im großen Staffelfinale von Real Housewives of Beverly Hills spricht sie über ihr Ehe-Aus. "Es gab Dinge, die passiert sind, durch die ich mein Vertrauen verloren habe und von denen ich mich nicht mehr erholen konnte", gesteht sie unter Tränen. Welche genauen Ereignisse zu dem Vertrauensverlust führten, verrät Kyle jedoch nicht. Die Vorfälle scheinen aber ziemlich schlimm gewesen zu sein. "Es besteht eine große Chance, dass wir nicht wieder zusammenkommen werden", erklärt der TV-Star traurig.

Ein Ehe-Comeback will Kyle jedoch nicht komplett ausschließen. "Wir sind eine Familie, egal was passiert, wir lieben uns und wir versuchen einfach herauszufinden, was noch kommt. Im Moment ist die Beziehung also nicht auf Eis gelegt", erzählte sie in einem Interview mit People.

Anzeige

Getty Images Mauricio Umansky mit Ehefrau Kyle Richards, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Kyle Richards, Schauspielerin, mit Ehemann Mauricio Umansky

Anzeige

Getty Images Mauricio Umansky mit Kyle Richards, Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de