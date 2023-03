Sophie Kasaei zeigt sich nach ihrer Tränensackbehandlung

Sophie Kasaei war schon wieder beim Schönheits-Doc! Die ehemalige Geordie Shore-Teilnehmerin ist seit diesem Jahr in der Reality-TV-Serie The Only Way Is Essex auf den Fernsehbildschirmen zu sehen. Aber auch im Netz nimmt die Influencerin ihre Fans mit durch ihren Alltag – und spricht auch offen über ihre bereits vergangenen Schönheitseingriffe. Am Dienstag ließ Sophie sich wieder behandeln und zeigte ihren Followern unmittelbar danach das Ergebnis!

"Ich bin hier, um meinem Freund Dr. Robert zu sehen", schrieb sie in ihrer Instagram-Story und zeigte sich dabei auf einem Behandlungsstuhl – währenddessen war auf ihren Lippen und den Tränensäcken bereits Betäubungscreme aufgetragen. "Ich bin froh, dass ich im Süden wohne. So kann ich Rob jederzeit sehen", erklärte Sophie noch vor der Behandlung. Kurze Zeit später zeigte sie sich nach dem Eingriff und schien begeistert von ihrem veränderten Aussehen zu sein: "Können wir uns kurz Zeit nehmen und diese Tränensäcke bewundern?"

Sophie ließ sich auch schon ihre Brüste operieren. Dafür hatte sie sich im vergangenen Jahr unters Messer gelegt – doch nicht um sie zu vergrößern, sondern für eine Verkleinerung. Vor und nach der Operation war es sehr still auf ihrem Instagram-Account. Als ihre Fans sich Sorgen machten, schrieb sie in ihrer Story: "Es geht mir gut."

Instagram / sophiekasaei_ Sophie Kasaei im Februar 2023

Instagram / sophiekasaei_ Sophie Kasaei im März 2023

Instagram / sophiekasaei_ Sophie Kasaei, Influencerin

