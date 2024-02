"Sister Wives"-Star Meri Brown ist schon wieder Single!

Sie setzt einen Schlussstrich. Mehr als drei Jahrzehnte waren Meri (53) und Kody Brown (55) gemeinsam durchs Leben gegangen. Doch sollte ihre Beziehung nicht für die Ewigkeit sein. Anfang vergangenen Jahres hatte sich die Sister Wives-Bekanntheit von ihrem polygamen Ehemann getrennt – und fand nur wenige Monate später eine neue Liebe. Doch sollte auch ihr neues Glück nicht anhalten – zwischen Meri und Amos ist alles aus und vorbei!

"Letzte Woche hatten Amos und ich eine Reihe von Diskussionen und wir haben beschlossen, uns nicht mehr zu treffen", erklärt die 53-Jährige in einem Instagram-Video und fügt hinzu: "Wir waren uns einfach einig, dass es keine langfristige Sache sein würde." Zwar gehen die beiden im Guten auseinander, jedoch seien ihre Werte und Vision für die Zukunft einfach zu unterschiedlich gewesen, berichtet Meri weiter auf ihrem Social-Media-Profil.

Obwohl die Beziehung mit ihrem Amos schon nach kurzer Zeit wieder in die Brüche gegangen ist, gibt die TV-Bekanntheit den Glauben an die Liebe jedoch nicht so schnell auf. Ganz im Gegenteil sogar. "Wenn die Zeit für mich reif ist, werde ich mich wieder auf die Suche machen", verrät sie dazu abschließend. Sie habe ihr Selbstbewusstsein trotz ihres neuen Single-Daseins nicht verloren.

Instagram / therealmeribrown Meri Brown mit ihrem Partner Amos im Januar 2024

Instagram / therealmeribrown Meri Brown, Realiystar

Instagram / therealmeribrown Meri Brown, TV-Bekanntheit

