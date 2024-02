Wie ihre Nichte: Kourtney Kardashian zeigt funkelnde Grillz!

Wie die Nichte, so die Tante? Vor Kurzem veröffentlichte North West (10) zusammen mit ihrem berühmten Vater Kanye West (46) ihren ersten Song "Miss Westie" (You Don't Want). Doch nicht nur musikalisch eifert die Nachwuchsrapperin ihrem Vater nach: Erst kürzlich präsentierte sie stolz ihre funkelnden Grillz – offensichtlich beeindruckte sie damit nicht nur ihre Fans: Kourtney Kardashian hat jetzt ebenfalls diamantbesetzte Zähne!

In ihrer Instagram-Story teilt die The Kardashians-Bekanntheit stolz ein Foto von ihren neuen Beißerchen, die sie sich scheinbar von ihrer zehnjährigen Nichte abschaute. Kourtney (44) befindet sich derzeit zusammen mit ihrer Familie in Australien – Ehemann Travis Barker (48) befindet sich aktuell mit seiner Band Blink-182 auf Tour und wird noch bis zum 29. Februar in Down Under auf der Bühne stehen.

Der Besuch in Australien scheint die frischgebackene Mama aber zu stressen. "Sie hat wirklich zu kämpfen – Jetlag und ein Neugeborenes plus die ganze Familie sind kein Spaß", verriet eine anonyme Quelle im Gespräch mit The Sun. Anscheinend hatte sich Kourtney den Trip einfach vorgestellt: "Sie wollte nicht einen Monat von Travis getrennt sein, aber das ist viel schwieriger, als sie dachte."

TikTok / @kimandnorth North West im Januar 2024

Getty Images Travis Barker, Musiker, und Kourtney Kardashian, TV-Persönlichkeit

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und ihr Sohn Rocky, 2024

