Nach Rap-Debüt: North West (10) zeigt ihre funkelnden Grillz

Sie tritt in Papas Fußstapfen! North West (10) will unbedingt als Rapperin durchstarten – mit Erfolg! Im Dezember hatte sie zusammen mit ihrem Vater Kanye West (46) ihren ersten Song für sein kommendes Album "Vultures" veröffentlicht. Auf Social Media ging ihre Single "Miss Westie" (You Don’t Want) komplett durch die Decke und erreichte ein Millionenpublikum. Nun kommt North ihrem Traum wieder ein Stück näher!

Auf TikTok teilt die 10-Jährige zusammen mit ihrer Mutter Kim Kardashian (43) ein Photo Dump. Unter den Aufnahmen befindet sich eine, die besonders ins Auge fällt: Darauf ist zu sehen, wie North ein Selfie von sich schießt und dabei total stolz ihre funkelnden Grillz zur Schau stellt – und damit einmal mehr beweist, wie viel Drip sie hat!

Dass die Newcomerin ein besonderes Gespür für Mode hat, stellte sie zuletzt mit einem stylishen Instagram-Schnappschuss unter Beweis. Das Highlight ihres Outfits war dabei die glitzernde Jeansjacke, die Kanye im Jahr 2016 an der Seite seiner Ex-Frau Kim auf der Met Gala getragen hatte.

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian mit ihrer Tochter North West, Mai 2023

Anzeige

Instagram / kimkardashian North West, April 2023

Anzeige

Getty Images Kanye West auf der Met-Gala

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de