Zendaya und Co.: Timothée Chalamet schwärmt von "Dune"-Stars

Timothée Chalamet (28) ist ganz hin und weg von seinen Dune-Co-Stars Zendaya Coleman (27), Florence Pugh (28) und Austin Butler (32)! Im Rahmen eines Interviews mit Entertainment Weekly schwärmt der US-amerikanisch-französische Schauspieler jetzt in den höchsten Tönen von seinen Kollegen. Laut ihm seien Zendaya, Florence und Austin "Superpower-Schauspieler". Zudem äußert er seine Bewunderung für die Fähigkeit des Casts, in einem Blockbuster-Film eine Balance zwischen Spektakel und Glaubwürdigkeit zu finden.

Insbesondere hebt Timothée hervor, dass er von dem schauspielerischen Instinkt seiner Co-Stars begeistert sei. "Sie wissen instinktiv, wie man es schafft, in einem Film dieser Größe zu agieren und dabei eine starke Präsenz beizubehalten, während sie gleichzeitig natürlich wirken", betont der Hauptdarsteller. Es dauert auch nicht mehr allzu lange, bis sich die Fans selbst ein Bild von Timothées, Zendayas, Florence' und Austins Leistung machen können: Der zweite Teil von "Dune" läuft ab dem 29. Februar in den deutschen Kinos.

Für Timothée und Zendaya ist das Set der Science-Fiction-Geschichte aber keine neue Umgebung: Die beiden standen bereits für den ersten Teil als Paul Atreides und Chani vor der Kamera. Austin und Florence stießen hingegen erst im Rahmen der Fortsetzung zum Cast dazu. Der Hottie verkörpert in "Dune: Teil zwei" Feyd-Rautha Harkonnen, während die Beauty in die Rolle der Prinzessin Irulan schlüpft.

Mitte Februar sorgte Zendaya bei der Premiere von "Dune: Teil zwei" in London bereits für Aufsehen – sie ließ sich bei ihrer Kleiderwahl von dem Sci-Fi-Thema des Films inspirieren: In der britischen Hauptstadt stolzierte die Freundin von Tom Holland (27) nämlich in einem intergalaktischen Look über den roten Teppich. Sie trug einen silberfarbenen Ganzkörperanzug des Labels Mugler im Stil einer futuristischen Rüstung.

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Getty Images Zendaya und Timothée Chalamet bei der Pressekonferenz für "Dune 2"

Getty Images Zendaya, Schauspielerin

