Auf ihrer Webseite: Herzogin Meghan kocht für guten Zweck!

Sie zeigt sich von ihrer hilfsbereiten Seite. Herzogin Meghan (42) und ihr Ehemann Prinz Harry (39) riefen vor wenigen Wochen eine neue Website ins Leben, auf der sie ihre wohltätige Arbeit hervorheben und damit gute Taten vollbringen wollen. Nun gibt es eine Neuheit auf der Seite – und zwar ein Video: Meghan bereitet traditionelle afghanische Speisen mit einer Gruppe von Flüchtlingen zu!

Das ist in einem kurzen Clip auf der Sussex-Webseite zu sehen. So trägt die Herzogin eine dunkle Schürze und ist von mehreren Frauen umgeben, mit denen sie Köstlichkeiten aus ihrer Heimat Afghanistan zubereitet. In dem Video strahlt Meghan dabei fürsorglich, während sie gemeinsam Zeit mit den Frauen verbringt, die in die USA geflüchtet sind. Unter anderem kochen sie gefüllte Teigtaschen, die als Mantuu bezeichnet werden.

Laut Mirror habe die 42-Jährige während der Kochrunde vor allem den verschiedenen persönlichen Geschichten der Frauen gespannt zugehört und mit ihnen über ihre Erlebnisse gesprochen. Das Treffen fand im Rahmen eines Projektes statt, das Meghan und Harry vor rund einem Jahr starteten, um Frauen zu unterstützen sowie das Leben der Familien und Gemeinden dieser zu verbessern. Es trägt den Namen "The Welcome Project".

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrer Verlobung

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan in Düsseldorf, 2023

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de