Der Palast soll bereits König Charles' Nachfolge planen!

Sie schmieden schon Pläne! Im britischen Königshaus geht es derzeit drunter und drüber: Bei König Charles III. (75) wurde Krebs diagnostiziert. Mittlerweile befindet sich der Monarch bereits in Behandlung. Doch nun gibt es Anzeichen dafür, dass die Krebserkrankung von Queen Elizabeths (✝96) Sohn doch ernster sein könnte als gedacht: Angeblich wird bereits an einem Plan für Prinz Williams (41) Übernahme gearbeitet!

Wie der königliche Autor Tom Quinn gegenüber Mirror behauptet, bereitet sich die königliche Familie mittlerweile auf alle Eventualitäten vor. "Offiziell war man davon ausgegangen, dass Charles mindestens bis Mitte seiner Achtziger gesund bleiben würde, bevor die Nachfolgeplanung beginnen müsste, aber tatsächlich hat sie jetzt begonnen und deutet darauf hin, dass Charles' Krebserkrankung vielleicht gefährlicher ist, als man uns glauben machen wollte", erklärt er weiter.

Im Mittelpunkt der Planungen steht natürlich der Thronfolger Prinz William, sein Bruder Prinz Harry (39) soll allerdigs komplett außen vor bleiben. "Die Nachfolgeplanung ist streng geheim, und niemand traut Harry zu, dass er daran teilnimmt, aus dem einfachen Grund, dass er sofort zu den Medien rennen wird, wenn er sich in irgendeiner Weise beleidigt fühlt oder nicht das bekommt, was er glaubt, verdient zu haben", plaudert Tom in dem Interview außerdem aus.

Anzeige

Getty Images Prinz William bei den BAFTA Awards 2024

Anzeige

Getty Images König Charles

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de