Ex-GNTM-Kandidatin Pauline Afaja ist die Neue bei GZSZ!

Ein neues Gesicht bei GZSZ! Die Daily begeistert schon seit 1992 Tag für Tag zahlreiche Zuschauer. Die treuen Fans sahen während dieser Zeit so manche beliebte Rolle in dem Berliner Kiez kommen und gehen. Zuletzt verabschiedete sich Thomas Drechsel (37) alias Tuner nach 15 Jahren aus der Serie. Nun gibt es eine neue Rolle: Pauline Afaja ist als Flora frisch im Cast dabei!

"Meine Rolle heißt Flora Kästner, die auch einfach nur 'Flo' genannt wird. [...] Mit 25 Jahren hat sie bereits ihre eigene Sicherheitsfirma und trägt viel Verantwortung. Flo ist direkt in ihrer Kommunikation und trägt ihre Päckchen aus der Vergangenheit souverän. Gleichzeitig ist ihre Warmherzigkeit und Offenheit fast immer zu spüren", berichtet Pauline RTL über ihre Rolle. Mit Jonas Seefeld aka Felix van Deventer (27) verbindet sie eine Vergangenheit: Die beiden hatten schon mal eine Affäre. Das verspricht Spannung: "Was ich schon verraten kann: Es werden viele unerwartete Situationen passieren!"

Die Welt vor der Kamera ist Pauline gut bekannt. "Mit 19 bin ich in die 5. Staffel Germany's Next Topmodel geraten – durch eine Wildcard in einer Wetten, dass..?-Sendung", erzählt sie. Nach der aufregenden Show, die sie als Sechstplatzierte verlassen hatte, modelte die Schauspielerin weiter und stand auch für Kurzfilme vor der Kamera: "Man kennt mich wahrscheinlich auch aus ein paar Werbespots."

RTL / Rolf Baumgartner Paulina Afaja und Felix van Deventer als Flo und Jonas bei GZSZ

Instagram / alongcame.polly Pauline Afaja, GZSZ-Schauspielerin

Instagram / alongcame.polly Paulina Afaja im Januar 2021

