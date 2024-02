Thomas Drechsel verbringt letzten Abend mit der GZSZ-Gang!

15 Jahre lang begeisterte Thomas Drechsel (37) die GZSZ-Fans in seiner Rolle als Max Krüger alias Tuner. Anfang Januar kam dann die überraschende Nachricht: Der Schauspieler lässt die Serie hinter sich und steigt aus. Dass ihm der Abschied von seinen Kollegen nicht leichtfallen wird, machte er bereits deutlich. Nun ist die Zeit gekommen: Thomas genießt einen letzten Abend mit seinen GZSZ-Kollegen!

Auf Instagram gewährt der 37-Jährige einen privaten Einblick in das Abschiedstreffen – und zwar in Form von ein paar Schnappschüssen vor der Bowlingbahn. "Für immer meine Gang. Danke für den tollen Abend", schreibt er dazu. Thomas habe gar nicht damit gerechnet, dass so viele seiner Kollegen kommen werden – umso mehr habe er sich darüber gefreut, mit ihnen eine "ruhige Kugel zu schieben".

Allerdings blickt der Schauspieler auch mit einem weinenden Auge auf den Abend zurück. "Es war großartig, mit euch zusammen zu sein", schwärmt er und realisiert dabei: "Gleichzeitig hat es mich aber auch ein wenig melancholisch gestimmt, zu wissen, was ich alles verpassen werde." Den Post schließt Thomas mit einem großen Danke an seine Co-Stars ab.

Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Tuner (Thomas Drechsel) und Emily (Anne Menden)

Anzeige

Instagram / thomas.drechsel.official Thomas Drechsel, Schauspieler

Anzeige

Instagram / thomas.drechsel.official Thomas Drechsel, Niklas Osterloh und Patrick Fernandez im Januar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de