Kevin Costners Sohn Hayes gibt mit 15 sein Schauspieldebüt

Wie der Vater, so der Sohn! Kevin Costner (69) ist Vater von sieben Kindern. Mit seiner ersten Ehefrau teilt er drei erwachsene Kinder: Annie, Lily und Joe. In den 1990er-Jahren datete er die ehemalige Schauspielerin Bridget Rooney und bekam mit ihr seinen Sohn Liam. Mit seiner zweiten Ehefrau Christine Baumgartner (49), teilt er drei weitere Kinder: Cayden, Hayes und Grace. Nun feiert sein jüngster Sohn seinen ersten Filmauftritt.

Am Montag erschien der erste Trailer zu der dreiteiligen Filmserie von "Horizon: An American Saga". Neben Kevin ist auch sein Sohn Hayes zu sehen. "Hayes spielt dieselbe Figur, die ich auch im Film spiele", erklärt der 69-Jährige People. Aus Spaß meinte er, dass er ihm die Rolle gegeben habe, um mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Er tritt in dem Westernfilm nicht nur als Darsteller auf, sondern ist auch der Regisseur des Projekts. "Ich habe das absichtlich gemacht, damit er mit mir abhängen kann", witzelt der Schauspieler.

Anscheinend sieht der Vater seine jüngsten Kinder nicht mehr so oft wie früher. Seit Christine und er vergangenes Jahr ihre Scheidung eingereicht hatten, schien im Sorgerechtsstreit lange keine Einigung in Sicht zu sein. Doch mittlerweile haben die beiden endlich alles geklärt. Seit diesem Jahr sind sie auch offiziell geschieden.

Kevin Costner und Christine Baumgartner mit ihren drei Kindern

Christine Baumgartner und Kevin Costner im Februar 2022

Kevin Costner und Christine Baumgartner im Juni 2018

