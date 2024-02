Shannen Dohertys Krebsmedikamente nehmen ihr die Lust am Sex

Sie spürt nicht mehr ganz so viel Lust. 2020 wurde bei Shannen Doherty (52) zum wiederholten Male Krebs festgestellt. Die Beverly Hills, 90210-Bekanntheit lässt sich davon aber nicht unterkriegen. Sie unterzieht sich verschiedenen Behandlungen, um ihrer Krankheit den Kampf anzusagen. Doch offenbar macht sich der Krebs trotz allen Bemühungen bemerkbar: Sex fühlt sich für Shannen nicht mehr so gut an!

"Wenn du dich nicht gut fühlst, wird das deine Libido töten", erzählt die 52-Jährige im Podcast "Let's Be Clear" und fügt hinzu: "Die Medikamente nehmen dir die Libido oder machen Dinge nicht so angenehm, wie zum Beispiel, dass sich Sex nicht mehr so gut anfühlt." Eine Gynäkologin habe Shannen schließlich Sexspielzeug empfohlen, um ihre Lust wieder zu steigern.

Auch wenn der Filmstar sehr optimistisch ist, den Kampf gegen den Krebs so gut es geht zu meistern, weiß Shannen schon genau, was im Falle ihres Todes mit ihrer Asche passieren soll. "Ich möchte, dass meine sterblichen Überreste mit denen meines Hundes und meines Vaters vermischt werden. Ich will nicht begraben werden", erzählte sie kürzlich in ihrem Podcast.

