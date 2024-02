So genießt Jutta Kammann ihren Ruhestand in vollen Zügen

Jutta Kammann (79), bekannt aus der beliebten ARD-Serie In aller Freundschaft, hat sich frühzeitig Gedanken über ihren Ruhestand gemacht. Schon mit 65 Jahren unterschrieb sie den Vertrag für ein Apartment in der Seniorenresidenz Augustinum in München, wo sie nun seit etwa zehn Jahren lebt. Der Entschluss, von ihrer großzügigen Penthouse-Wohnung in ein kleineres Apartment zu ziehen, fiel ihr nach eigener Aussage nicht schwer. Im Interview mit T-Online erklärt sie, dass die Diagnose Makuladegeneration sie dazu bewog, einen geordneten und selbstbestimmten dritten Lebensabschnitt anzustreben. "Es war die richtige Entscheidung, ins Augustinum zu ziehen", stellt Jutta klar.

In ihrem neuen Zuhause genießt die Schauspielerin nicht nur einen unverbauten Alpenblick und diverse Annehmlichkeiten wie Reinigungsdienst und eine Hauptmahlzeit pro Tag, sondern auch ein reges soziales und kulturelles Leben. Die Annahme, dass das Leben in einer Seniorenresidenz gleichbedeutend mit sozialer Isolation sei, weist sie entschieden zurück. "Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe Quadratmeter gegen Lebensqualität getauscht", betont sie. Statt einer großen Wohnung misst sie ihre Lebensqualität nun in wertvollen Freundschaften und kulturellen Angeboten.

Bereits während ihrer Karriere, vor allem aber auch in den Jahren, in denen sie ihren Ehemann, den Fernsehregisseur Wilhelm Semmelroth, pflegte, war Jutta bedacht, sparsam zu leben. Diese Bescheidenheit und das bewusste Haushalten ermöglichen es ihr heute, ohne finanzielle Sorgen ihren Lebensabend zu genießen. "Meine damalige Sparsamkeit hat sich heute ausgezahlt", erklärt sie im Gespräch. Neben ihrer Rolle als Oberschwester Ingrid bei "In aller Freundschaft" zeigt ihr Lebensweg, dass kluge Planung und ein achtsamer Umgang mit Ressourcen zu einer entspannten und zufriedenen dritten Lebensphase führen können.

Vor sechs Jahren stand die Schauspielerin vor einer großen Herausforderung in ihrer Karriere: Sie hängte ihre langjährige Rolle in "In aller Freundschaft" an den Nagel. Von ihrem geschätzten Publikum verabschieden musste sie sich jedoch nicht komplett: Die beherzte Schauspielerin fand neue berufliche Wege, etwa mit Gastrollen bei "Die Rosenheim-Cops". Außerdem veröffentlichte sie 2021 ihr Buch "Rothaarig und wild entschlossen – Aufgeben gibt's nicht – mein Leben".

Jutta Kammann bei der Premiere von "Aufguss" in München, 2017

Jutta Kammann im Jahr 2018

Jutta Kammann, 2007

