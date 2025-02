Jutta Kammanns "In aller Freundschaft"-Comeback mit 80

Schauspielerin Jutta Kammann (80), bekannt aus der beliebten ARD-Serie In aller Freundschaft, feiert jetzt mit 80 Jahren ein beeindruckendes TV-Comeback. Nach ihrem Serienausstieg 2014 und mehreren Gastauftritten kehrt sie nun als ehemalige Oberschwester Ingrid zurück – diesmal nicht in ihrer altbekannten Rolle, sondern als Patientin der Sachsenklinik. Die Dreharbeiten fanden in Leipzig statt, und Jutta zeigte sich begeistert, wieder Teil des Ensembles zu sein. "Es hat mir Spaß gemacht und ich spürte ein Glücksgefühl, wieder mit den Kollegen zusammenzuarbeiten", verriet sie BILD.

Bereits im Sommer letzten Jahres kontaktierte die Produktionsfirma Jutta, um sie für die Rolle zu gewinnen, noch bevor ein Drehbuch vorlag. Sie nahm das Angebot sofort an. Doch die Arbeit fiel ihr diesmal nicht ganz so leicht wie früher: Den Text musste sie "richtig pauken", da ihr Gedächtnis sie heute mehr fordert. Ihre langjährige Schauspielerfahrung half jedoch, am Set zu glänzen: Die Dreharbeiten waren sogar schneller fertig als geplant. Dass die Schauspielerin mit über 80 Jahren noch so fit ist, führt sie unter anderem auf einen aktiven Lebensstil zurück. Zwar sei Sport nicht ihr Ding, doch sie bleibe den ganzen Tag in Bewegung. Alkohol habe sie nie gemocht, und ihre Ernährung enthalte nur sehr selten Fleisch – Gemüse schmecke ihr einfach besser.

Was jedoch eine zunehmende Herausforderung darstellt, ist ihre Sehbehinderung. Jutta leidet unter einer Makuladegeneration, durch die sie auf ihrem linken Auge fast blind ist. Ihre Sehkraft auf dem rechten Auge ist stabil, doch Entfernungen und Höhenunterschiede kann sie nicht gut einschätzen. Eine wichtige Unterstützung findet Jutta in ihren Freunden: "Zum Glück habe ich meine Freundin Mia an meiner Seite, die mich auch nach Leipzig begleitet hat und auf mich aufpasst." Dieses vertrauensvolle Miteinander hilft der 80-Jährigen dabei, ihre Leidenschaft für die Schauspielerei weiterhin ausleben zu können.

MDR / Saxonia Media / Markus Nass "In aller Freundschaft"-Cast

Gulotta, Francesco / ActionPress Jutta Kammann im November 2019

