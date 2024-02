"Starke Schmerzen": Amy Dowden dachte, Krebs sei in Knochen!

Davor hatte sie besonders Angst! Amy Dowden (33) ist unter anderem aus der britischen Fernsehsendung Strictly Come Dancing bekannt. Anfang des vergangenen Jahres sorgte sie dann mit einer traurigen Nachricht für Schlagzeilen – die Tänzerin erkrankte nämlich an Brustkrebs. Nun gibt sie private Einblicke in ihre Gefühlswelt und ihre Sorgen: Amy fürchtete sich davor, dass der Krebs ihre Knochen erreicht habe!

Das verrät die TV-Bekanntheit in der "Lorraine"-Show. "Ich hatte starke Schulterschmerzen und war wirklich besorgt, dass er in meinen Knochen sei. Aber es gibt keine Spur von ihm", merkt die 33-Jährige an. Jedoch stellt sie auch eine Sache klar: "Ich bin nicht krebsfrei, das ist nicht das Gleiche. Ich muss fünf Jahre warten. Ich muss immer noch einmal im Monat zu einer Injektion gehen."

Erst vor wenigen Tagen verkündete die Profitänzerin nämlich die freudige Nachricht auf Instagram, dass bei ihr keine Krebsanzeichen mehr festgestellt werden können. "Ich habe so viel, für das ich kämpfe und leben kann und bin so dankbar für eine weitere Chance im Leben! Ich weiß, dass die nicht alle bekommen", freute sie sich überglücklich auf der Plattform.

Getty Images Amy Dowden im August 2019

Instagram / amy_dowden Amy Dowden im Februar 2024

Instagram / amy_dowden Amy Dowden, TV-Bekanntheit

