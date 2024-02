Sylvester Stallone gab Sistine ein Messer mit in die Schule!

Er meint es ernst! Sylvester Stallone (77) verkörperte bereits zahlreiche Figuren in bekannten Filmen – aber auch in seiner eigenen Reality-Serie "The Family Stallone" spielt er eine bedeutsame Rolle. Durch das Format kommen brisante Details über das hollywoodreife Familienleben ans Licht. Für seine Töchter Scarlet (21), Sistine (25) und Sophia (27) will der "Rambo"-Darsteller nur das Beste – treibt er es dabei manchmal zu weit? Sylvester gab Sistine ein Messer zur Selbstverteidigung mit!

Bei der Premiere der zweiten Staffel plaudert Töchterchen Sistine über die wohl etwas speziellen Schutzmaßnahmen ihres Vaters. "Er hat uns gezwungen, uns gegenseitig mit Pfefferspray zu besprühen", offenbart die 25-Jährige – doch damit nicht genug, berichtet People. "In der vierten Klasse hat er mir ein kleines Messer in den Rucksack gesteckt", erzählt sie weiter. Sylvester habe damals auf Nummer sichergehen wollen.

In den neuen Folgen bekommen die Fans auch einen Einblick in das "Rocky"-ähnliche Selbstverteidigungstraining von Sylvesters Schützlingen, die in New York City wohnen. Sie wurden von keinen geringeren als den Navy SEALs trainiert. "Es war so hart. Wir waren ungefähr sechs Stunden im Wald", berichtet Sophia im Interview mit New York Post.

Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone und seine Ehefrau Jennifer Flavon mit ihren drei Töchtern, 2016

Anzeige

Getty Images Sistine Stallone, Scarlet Stallone und Sophia Stallone, 2023

Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de