War sie zu jung? Dua Lipa zog mit 15 alleine nach London

Sie war mutig! Dua Lipa (28) ist eine der berühmtesten Popsängerinnen der Welt. Ihre Eltern stammen aus dem Kosovo und flohen in den 1990er-Jahren vor dem Bosnienkrieg nach England. 1995 wurde sie in London geboren und ging 2008 mit ihrer Familie zurück nach Pristina, in die Heimatstadt ihrer Eltern. Als sie 15 war, entschied sie, wieder nach London zu ziehen, um Sängerin zu werden. Doch wie war es für Dua mit gerade mal 15 Jahren allein in der Großstadt?

In der aktuellen Folge der "The Graham Norton Show" beschreibt sie, wie es war, als junges Mädchen diesen großen Schritt zu wagen. "Ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern, die mir sehr viel Vertrauen entgegengebracht haben, also war ich so brav wie möglich", erzählt sie. Trotz der physischen Abwesenheit ihrer Eltern fühlte sie sich sehr unterstützt. Sie wohnte bei einer Freundin der Familie und besuchte die Parliament Hill School, wo sie später ihren Abschluss machte. Ihre Mutter flog zudem extra für die Elternabende nach England.

Obwohl Dua der britischen Hauptstadt sehr verbunden ist, bleibt sie auch ihren kosovarischen Wurzeln treu. Mit ihrem Vater Dukagjin Lipa gründete sie den gemeinnützigen Verein Sunny Hill Foundation, der hilfsbedürftige Menschen im Kosovo unterstützt. Dafür wird jedes Jahr ein Musikfestival in Pristina organisiert.

https://www.instagram.com/p/C1jeZ-zBh_t/?img_index=3 Gjin Lipa, Dukagjin Lipa, Dua Lipa, Anesa Lipa und Rina Lipa, 2023

Getty Images Dua Lipa und Dukagjin Lipa, 2022

https://www.instagram.com/p/C1PBGo2hiBq/?img_index=6 Dua Lipa, Gjin Lipa und Rina Lipa 2023

