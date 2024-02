Blutige Zähne: Julia Roberts kam bei Dreh an ihre Grenzen!

Das war zu viel für sie! Julia Roberts (56) zählt zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen der Welt. Im Laufe ihrer langjährigen Karriere stand sie schon vor etlichen Kameras. Unter anderem spielte sie in Filmen wie "Pretty Woman" oder "Eat, Pray, Love" die Hauptrolle. Bei den Dreharbeiten für ihren aktuellsten Film "Leave The World Behind" kam die 56-Jährige jedoch an ihre Grenzen!

In dem Netflix-Streifen gibt es eine Szene, in der sich einer der Darsteller die Zähne brutal aus dem blutigen Zahnfleisch zieht. Bei den Zähnen handelte es sich in Wirklichkeit natürlich nur um Prothesen. Die Szene musste mehrfach gedreht werden – für Julia, die auch in der Sequenz zu sehen ist, war das eine echte Qual. "Sie [Julia] sagte: 'Können wir jetzt aufhören? Das ist das Ekelhafteste, was ich je gesehen habe.'", erinnert sich Gary Archer, der die Zahnprothesen für den Film entwickelte, im Gespräch mit Daily Mail zurück.

Für Julia gibt es eine weitere Sache, die beim Drehen ein absolutes No-Go ist: Nacktszenen! "Ich will nicht die Entscheidungen anderer kritisieren, aber für mich ist es eine Entscheidung, die ich für mich selbst treffe, mich in einem Film nicht auszuziehen oder auf körperliche Weise verletzlich zu sein", erklärte sie im Interview mit Vogue.

Julia Roberts, Schauspielerin

Julia Roberts, Schauspielerin

Julia Roberts im Januar 2023

