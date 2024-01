Verletzlichkeit: Darum lehnt Julia Roberts Nacktszenen ab

Sie bleibt dabei, nicht blankzuziehen. Julia Roberts (56) ist seit rund 30 Jahren äußerst erfolgreich im Schauspielbusiness. Filme wie "Pretty Woman" und "Notting Hill" machten die Tante von Emma Roberts (32) zum Weltstar. Ihre jahrzehntelange Karriere verlief ohne jegliche Skandale oder aufsehenerregende Schlagzeilen, was allem Anschein nach vorerst auch so bleiben wird. Denn Julia verriet, dass sie kein großer Fan von Nacktszenen ist.

Im Interview mit der britischen Vogue erklärte die 56-Jährige, dass sie sich in der Vergangenheit geweigert hatte, sich für die Kameras auszuziehen. Und das habe einen guten Grund, wie Julia ausführte: "[...] Ich will nicht die Entscheidungen anderer kritisieren, aber für mich ist es eine Entscheidung, die ich für mich selbst treffe, mich in einem Film nicht auszuziehen oder auf körperliche Weise verletzlich zu sein."

In einem älteren Interview aus dem Jahr 2012 hatte die Oscar-Preisträgerin weitere Beweggründe zu ihrer Entscheidung geteilt. Julia erklärte gegenüber Standard, dass sie ihren Kindern zuliebe ablehne, in Nacktszenen mitzuwirken.

Julia Roberts, Schauspielerin

Julia Roberts, Schauspielerin

Julia Roberts im Januar 2023

