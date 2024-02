Experte schätzt Ursache von Nadja Benaissas Implantriss ein

Ein Experte schätzt Nadja Benaissas (41) Fall ein. Vor rund 20 Jahren hatte sich die No Angels-Sängerin ihre Brüste mittels Implantaten vergrößern lassen. Sie hatte sich mit ihrer natürlichen Oberweite unwohl gefühlt, weshalb sie sich für den Schritt einer Schönheitsoperation entschieden hatte. Vor wenigen Tagen gab die Musikerin zu, dass ihr Implantat Risse hatte. Ein Experte meint: So könnte es zu Nadjas Riss im Implantat gekommen sein!

"Da die Implantate vor 20 Jahren eingesetzt wurden, kann man davon ausgehen, dass Nadja Benaissa Silikonkissen der alten Generation erhalten hat", erklärt Dr. med. Mehmet Atila, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie. Ein Riss könne verschiedene Ursachen haben. "Die erste ist artifiziell, bedingt durch den Chirurgen selbst. Bei Eingriffen werden zum Beispiel scharfe Instrumente wie Nadeln oder Scheren benutzt, sodass durch den Operateur Mikroverletzungen im Bereich der Implantathülle entstehen können, die mitunter im Verlauf zu einem größeren Riss führen", führt Mehmet fort. Möglich sei aber auch eine Ermüdung im Bereich der Implantathülle, also ein Materialfehler. Was genau zu Nadjas Implantatriss geführt hatte, ist nicht klar.

Nadja sei direkt nach dem Eingriff bewusst geworden, dass sie einen Fehler begangen habe. "Eigentlich, vom ersten Moment an, wo mir meine neue Brust gezeigt wurde, habe ich gemerkt: Die ist mir zu groß. Ich habe mich dann damit abgefunden und mir das schöngeredet", erzählte die "Daylight"-Interpretin ehrlich in ihrer Instagram-Story. Die durch den Riss verursachten Schmerzen hätten sie nachts nicht mehr schlafen lassen: "Ich wusste abends nicht mehr, wie ich mich hinlegen soll. Also habe ich mich entschieden: Die Dinger müssen raus!"

