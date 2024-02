Riss im Implantat: Nadja Benaissa bereut heute ihre Brust-OP

Nadja Benaissa (41) ist superehrlich zu ihren Fans! Vor 20 Jahren ließ sich die No Angels-Sängerin ihre Brüste durch das Einsetzen von Silikonimplantaten vergrößern. Der Grund: Sie habe sich Komplexe einreden lassen und wollte damit einem Schönheitsideal entsprechen. Doch schon von Anfang an war sie nicht so zufrieden mit der Entscheidung, weshalb sie die Implantate nun entfernen ließ. Nadja erzählt, warum sie die Brustvergrößerung im Nachhinein bereut und diese rückgängig machte!

"Eigentlich, vom ersten Moment an, wo mir meine neue Brust gezeigt wurde, habe ich gemerkt: Die ist mir zu groß. Ich habe mich dann damit abgefunden und mir das schöngeredet", offenbart die Sängerin emotional in ihrer Instagram-Story. Nicht nur äußerlich war sich die Brünette unsicher mit ihrer neuen Oberweite: In den letzten Jahren plagten sie vermehrt Schmerzen in der Brust, begleitet von diffusen anderen Symptomen: "Dann gab es in der linken Brust einen Verdacht auf eine Ruptur, also einen Riss im Implantat." Nadja fasste daher einen Entschluss: "Ich wusste abends nicht mehr, wie ich mich hinlegen soll. Also habe ich mich entschieden: Die Dinger müssen raus!"

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Nadja ihren Followern anvertraut. Vor einem Jahr sprach die 41-Jährige über dunkle Episoden in ihrem Leben. "Ich war überfordert mit meinem ganzen Leben. Überfordert mit dem Muttersein, der Arbeit, meinen inneren Kämpfen. Ich dachte, ich wäre eine Frau, aber eigentlich war ich noch ein Mädchen", gab die Sängerin damals zu.

